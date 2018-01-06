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Продажи китайских подержанных авто в РФ возросли на 13%

Вчера, 18:00

В соответствии с опубликованной экспертами агентства «АВТОСТАТ» информацией, на протяжении 11 месяцев 2017 года в РФ сбыли 67 500 подержанных автомобилей. Это на 13% больше результатов годичной давности.

Почти каждая третья машина, проданная в РФ произведена маркой Chery. Ее продажи за отчетный период равны 22 100 экземпляров (+8%). Далее следует выделить машиностроительный бренд Lifan, машины которого разошлись тиражом 16 200 единиц (+24%). Great Wall и Geely продали почти одинаковое количество авто с пробегом 11 900 штук (+7%) и 11 600 авто (+17%) соответственно.

Следовательно, на эти четыре компании приходится больше 90% в совокупном объеме реализации подержанного легкового транспорта. Другие китайские бренды имеют продажи поскромнее. BYD продал 1863 авто, а FAW 1347 машин. Тираж оставшихся авто составил меньше 1 000 штук.


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