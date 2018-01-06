Эксперты составили список лучших бюджетных хэтчбэков

Вчера, 16:01

Журналисты одного отечественного издания создали перечень наиболее известных бюджетных хэтчбэков, предлагаемых россиянам. Это стало возможным благодаря тщательному анализу российского авторынка.

На первом месте фигурирует отечественный лифтбэк LADA Granta, за которую отечественный автолюбители выложат от 414 900 рублей. Несмотря на тот факт, что авто уже устарело, никто не брезгует покупать его. Под капотом лифтбэка разместился 8-клапанный двигатель с отдачей 84 л.с, работающий в паре с МКПП.

На второй позиции числится чешский лифтбэк Skoda Rapid, доступный от 628 000 рублей. Он получил небольшие размеры, что довольно удобно для езды по городу. Его оснастили 90-сильным агрегатом, приводимым в действие 5-секционной МКПП.

Третья строка представлена Skoda Octavia стоимостью от 964 000 рублей. У него не только приемлемая цена, но и вместительный багажный отсек. Под капот автомобиль получил 1,6-литровый мотор с отдачей 110 лошадиных сил, функционирующий в тандеме с 6-диапазонной АКПП.

На четвертой ступеньке расположился «француз» Renault Sandero, ценник которого стартует от 499 000 рублей. Он не имеет широкой востребованности, так как у него небольшой список оснащения. В моторной линейке авто следует выделить 82-сильный агрегат, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП.

ТОП-5 замыкает KIA Cee’d со стоимостью от 824 900 рублей. Он предлагается в трех вариациях трех-, пятидверный хэтчбэк и универсал. Под капотом базовой версии разместился 1,4-литровый 100-сильный агрегат.