Garmin случайно представила салон Volvo V60 или Volvo S60

Сегодня, 14:02

Компания Garmin, специализирующаяся на создании навигационных комплексов случайно показала в рекламном видеоролике салон Volvo S60 или Volvo V60 2020 модельного года. Об этом сообщают иностранные СМИ.

На видео показаны используемые традиционно для Volvo системы. Это вертикальный тачскрин, селектор сигнальных передач, центральный стек, рулевое колесо и панель управления. На видео практически невозможно увидеть логотип автопроизводителя, но аналитики утверждают, что это именно Volvo.

Вероятно, новинку снабдят новой мультимедийной установкой и интеллектуальными циферблатами с сенсорным управлением. Помимо того, замечен блок для уведомлений о погоде и удобный навигатор. Не исключается, что в авто внедрят беспроводную связь и сервис Amazon Alexa.

Volvo V60 и Volvo S60 намерены представить в 2019 году, а в продаже они появятся в 2020 году. Их собирать будут на автозаводе в Южной Каролине.