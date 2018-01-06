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В 2018 году выйдет электрокар BMW i3S

Сегодня, 12:13

В 2018 году немецкая премиальная компания BMW намерена вывести на рынок спортивный вариант уже знаменитого BMW i3. Новинке присвоили название BMW i3S и оснастили футуристическими чертами интерьера.

BMW i3S 2018 модельного года получит более широкие шины, благодаря чему произойдет увеличение колесной базы авто и машина станет удобнее при езде по дорогам. Благодаря небольшим размерам автомобиль может маневрировать на низкой скорости, но это ничего не делает для стабилизации при движении на высокой скорости. Производительность нового авто увеличится на 14 дополнительных лошадиных сил.

До первой «сотни» BMW i3S разгоняется за 6,3 секунды, а за доплату машину снабдят спортивным режимом езды. Благодаря внедрению 2-цилиндрового бензинового агрегата, автомобиль продолжает перемещаться даже после окончания заряда батареи. За авто придется выложить от 49 000 долларов.


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