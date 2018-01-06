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BAIC выпустила заводской тюнинг для своего внедорожника BJ40

Сегодня, 13:00

Инженеры поднебесного автопроизводителя BAIC разработали два заводских пакета доработок для своего внедорожника BAIC BJ40 и его длинной версии BAIC BJ40L. За эти наборы преобразований автолюбители выложат от 12 000 до 20 000 юаней.

Тюнинг-пакеты предусматривают значительное улучшение вседорожных параметров авто и радикальные изменения внешнего оформления. Первый пакет доработок включит в себя обновленные бампера, пластиковые расширители арок колес, усиленный багажник на верх со светодиодными прожекторами и пружины и амортизаторы для увеличения размера клиренса. Пакет, который стоит подороже предусматривает установку полностью обновленной подвески с изменяемым дорожным просветом, лебедки в передний бампер и большие вседорожные колеса.

Стоит сказать, что под капот BAIC BJ40 получил 2-литровый турбированный двигатель с отдачей 204 л.с. Кроме него предусматривается 250-сильный 2,3-литровый турбоагрегат. Их запускают механическая и автоматическая трансмиссия с системами переднего и полного приводов. За внедорожник придется отдать от 129 800 юаней.


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