В Китае начались продажи нового кроссовера Peugeot 2008

Сегодня, 11:00

В Китае начались продажи нового французского кроссовера Peugeot 2008, доступного в пяти вариантах исполнения. Паркетник уже получили поднебесные дилеры, где его можно будет приобрести за 89 700 юаней.

Для китайцев новинка предлагается с другой решеткой радиатора, увеличенным логотипом, обновленными бамперами, светодиодными ходовыми огнями дневного света и 17-дюймовыми колесными дисками из легкосплавных материалов. В салоне нужно отметить новую аппаратную панель и мультимедийный центр с внушительным сенсорным дисплеем.

Под капот новый паркетник получил 100-сильный 1,:-литровый агрегат. Помимо него предусмотрен 110-сильный 1,2-литровый мотор. Они приводятся в действие 6-диапазонной автоматической трансмиссией с передним приводом. За паркетник китайцы выложат от 89 700 до 128 700 юаней, что в переводе на рубли составит от 800 000 до 1 138 000 рублей.