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Российские продажи премиальных авто в ноябре выросли в 1,5 раза

Сегодня, 08:25

Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» провели исследование и поделились его результатами. Отмечается, что ноябрьские продажи автомобилей премиум-класса в 2017 году составили 115 экземпляров, что в 1,5 раза выше показателей 2016 года.

В 2016 году уровень продаж люксовых авто достиг 77 единиц. Первенство в премиальном сегменте завоевал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который россияне купили в количестве 61 штуки. На второй позиции расположились машины итальянского бренда Maserati, которые разошлись тиражом в 27 авто. ТОП-3 закрывает британская марка Bentley с показателем 20 автомобилей.

Кроме того, осенью минувшего года в РФ было куплено 5 Rollse-Royce, 1 Ferrari и 1 Aston Martin. Чаще всего машины люксового сегмента востребованы среди автомобилистов российской столицы, Подмосковья и Петербурга.


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