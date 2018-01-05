Новый хэтчбэк Renault Zoe рассекречен фотошпионами

Вчера, 23:00

Новый электрический хэтчбэк Renault Zoe, предназначенный для индийского авторынка, дебютирует на выставке Auto Expo в 2018 году. Недавно сеть просочились фото модели без камуфляжа. Следует сказать, что новинка кардинально не изменила внешность и постепенно развивает свой дизайн.

Индийский специализированный портал Motor Beam обнародовал новейшие шпионские фотографии электрического хэтчбэка Renault Zoe. При рассмотрении выложенных фото становится понятно, что новинка немного изменилась и отныне получила переработанные фары и немного увеличенный логотип марки Renault на передней половине кузова.

Премьера новинки пройдет на выставке Auto Expo в Индии в 2018 году. Дальность хода нового электрокара достигнет 400 км, что очень хорошо для небольшой машины. При наличии особого девайса, можно быстро подзарядить аккумулятор на 80% за 65 минут, а если использовать бытовую розетку, то этой займет 8-9 часов.

Прежняя версия Renault Zoe имела блок литий-ионных батарей с емкостью в 22 кВт/ч, а новинку снабдили 41-киловаттным аккумулятором. Вероятно, что в нынешнем году в Индии своими электромобилями похвастаются Mahindra, Tata, Nissan, Hyundai и BMW, так как в стране тоже хотят к 2030 году ограничить применение авто с ДВС.