VistaNews.ru


Новый хэтчбэк Renault Zoe рассекречен фотошпионами

Вчера, 23:00

Новый электрический хэтчбэк Renault Zoe, предназначенный для индийского авторынка, дебютирует на выставке Auto Expo в 2018 году. Недавно сеть просочились фото модели без камуфляжа. Следует сказать, что новинка кардинально не изменила внешность и постепенно развивает свой дизайн.

Индийский специализированный портал Motor Beam обнародовал новейшие шпионские фотографии электрического хэтчбэка Renault Zoe. При рассмотрении выложенных фото становится понятно, что новинка немного изменилась и отныне получила переработанные фары и немного увеличенный логотип марки Renault на передней половине кузова.

Премьера новинки пройдет на выставке Auto Expo в Индии в 2018 году. Дальность хода нового электрокара достигнет 400 км, что очень хорошо для небольшой машины. При наличии особого девайса, можно быстро подзарядить аккумулятор на 80% за 65 минут, а если использовать бытовую розетку, то этой займет 8-9 часов.

Прежняя версия Renault Zoe имела блок литий-ионных батарей с емкостью в 22 кВт/ч, а новинку снабдили 41-киловаттным аккумулятором. Вероятно, что в нынешнем году в Индии своими электромобилями похвастаются Mahindra, Tata, Nissan, Hyundai и BMW, так как в стране тоже хотят к 2030 году ограничить применение авто с ДВС.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.