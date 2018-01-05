Volvo Дэвида Боуи продали за рекордную сумму

Вчера, 21:00

Британский певец Дэвид Боуи, как и практически все знаменитости, любил хорошие машины. Одним из таких автомобилей исполнителя является Volvo 262C. Накануне это транспортное средство было продано в Швейцарии за рекордную сумму.

Западные СМИ информируют, что новый владелец Volvo 262C Дэвида Боуи отдал за машину 216 000 долларов. По данным специалистов швейцарского сайта классических автомобилей, данная сумма является рекордной для модели Volvo 262C.

Внешний вид Volvo 262C разрабатывался шведскими машиностроителями. Машину Дэвида Боуи собирали вручную мастера итальянской компании Bertone. Автомобиль получил кожаные кресла, электрические стеклоподъемники и качественную стереосистему.

Экземпляр Volvo 262C Дэвида Боуи был собран в 1981 году. Это повлияло на нынешнюю стоимость автомобиля, ведь после этого года его сняли с выпуска. Транспортное средство было зарегистрировано на Дэвида Роберта Джонса (настоящее имя Дэвида Боуи). Легендарный музыкант ездил на своем Volvo 262C до 1998 года.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года. Он боролся с раком печени, но болезнь погубила артиста за полтора года. Дэвид Боуи являлся одним из самых ярких и влиятельных деятелей искусства в современной истории.