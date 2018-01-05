Озвучен ценник семиместного Volkswagen Tiguan Allspace

Вчера, 18:32

На британском рынке начались продажи семиместного среднеразмерного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace. Стоимость автомобиля составляет от 29 370 фунтов стерлингов (порядка 2 270 000 рублей). Накануне семиместный Volkswagen Tiguan Allspace дебютировал в Германии. На внутреннем рынке автомобиль предлагается минимум за 29 975 евро (около 2 060 000 рублей). Весной в продаже появится пакет рестайлинга R-Line для кроссовера, но его стоимость пока не озвучивается.

Кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace разделает платформу с семиместным Skoda Kodiaq. Чешский вседорожник хорош во многом, однако немецкая модель подойдет тем, кто хочет большего от автомобиля такого класса.

Кузов семиместного Volkswagen Tiguan Allspace длиннее его пятиместного варианта на 215 миллиметров. Длина новинки составляет 2 787 миллиметров. Чтобы добавить еще один ряд кресел в Volkswagen Tiguan Allspace, немецким инженерам пришлось пожертвовать пространством багажного отделения автомобиля, объем которого теперь составляет 230 литров.

На британском рынке силовую линейку семиместного Volkswagen Tiguan Allspace представляет бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом объемом 1,4 литра. Его производительность составляет 150 лошадиных сил. Агрегат комплектуется шестискоростной механической трансмиссией. Двухлитровый турбодизельный Volkswagen Tiguan Allspace с такой же мощностью мотора стоит от 31 550 фунтов стерлингов (примерно 2 46 000 рублей).