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KIA Rio 2018 получит свежий дизайн и улучшенные характеристики

Сегодня, 09:00

Корейская машиностроительная компания KIA собирается удивить своих поклонников новым KIA Rio 2018. Он получит новый дизайн и более улучшенные параметры.

В интернете обнародовали информацию, что авто снабдили новым более привлекательным оформлением и современными техническими характеристиками. Но наряду с этим машина не покинет сегмент бюджетных автомобилей. За новый KIA Rio автолюбители выложат 15 000 долларов. Интересен тот факт, что KIA Rio 2018 удивит своих клиентов совершенно новым дизайном, где можно отметить качественную обшивку кресел и более плавные очертания.

Стандартный вариант исполнения KIA Rio оснастили МКПП, а машина получит кузова хэтчбэк и седан. Новинку оснастят пересмотренным агрегатом, а недостатком можно считать небольшое кузовное пространство, отсутствие современных защитных систем. Они появятся в более топовых модификациях.


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