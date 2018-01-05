Panasonic привезёт на CES-2018 беспилотник собственной разработки

Вчера, 19:00

На страницах американских порталов появилось свежее шпионское фото, которое демонстрирует загадочный концептуальный автомобиль, носящий логотипы компании Panasonic. Ожидается, что публичная премьера новинки состоится уже в январе нынешнего года в рамках выставки потребительской электроники CES, которая состоится в американском Лас-Вегасе.

Стоит напомнить, что японская компания Panasonic продолжает инвестировать средства в развитие собственных автомобильных технологий. Ранее инсайдеры сообщали, что объём инвестиций в сферу разработки полностью электрических автомобилей и систем беспилотного управления до 2022 года составит 22,2 млрд долларов.

Судя по свежим шпионским фото, свои первые наработки компания Panasonic планирует презентовать уже через несколько дней на выставке CES. Автомобиль получил причудливый и футуристический дизайн, примечательный большим лобовым стеклом и закрытыми колёсными арками.

Ещё в ноябре минувшего года стало известно о том, что инженеры Panasonic приступили к первым испытаниям беспилотных электрокаров, а сами тесты были максимально близки к реальным условиям. Ожидается, что такие модели будут обслуживать туристические маршруты в городах Японии.