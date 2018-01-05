VistaNews.ru


Panasonic привезёт на CES-2018 беспилотник собственной разработки

Вчера, 19:00

На страницах американских порталов появилось свежее шпионское фото, которое демонстрирует загадочный концептуальный автомобиль, носящий логотипы компании Panasonic. Ожидается, что публичная премьера новинки состоится уже в январе нынешнего года в рамках выставки потребительской электроники CES, которая состоится в американском Лас-Вегасе.

Стоит напомнить, что японская компания Panasonic продолжает инвестировать средства в развитие собственных автомобильных технологий. Ранее инсайдеры сообщали, что объём инвестиций в сферу разработки полностью электрических автомобилей и систем беспилотного управления до 2022 года составит 22,2 млрд долларов.

Судя по свежим шпионским фото, свои первые наработки компания Panasonic планирует презентовать уже через несколько дней на выставке CES. Автомобиль получил причудливый и футуристический дизайн, примечательный большим лобовым стеклом и закрытыми колёсными арками.

Ещё в ноябре минувшего года стало известно о том, что инженеры Panasonic приступили к первым испытаниям беспилотных электрокаров, а сами тесты были максимально близки к реальным условиям. Ожидается, что такие модели будут обслуживать туристические маршруты в городах Японии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.