Toyota привезёт на CES беспилотный автомобиль нового поколения

Вчера, 22:00

Японская компания Toyota опубликовала первую информацию о новом беспилотном автомобиле, который выполнен на базе премиального гибридного седана с удлиненной колёсной базой Lexus LS 600hL. Ожидается, что новинку презентуют публике в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе уже в ближайшие дни.

Согласно данным американских СМИ, новый беспилотный автомобиль построен на базе Lexus LS 600hL предыдущей генерации, а в список оснащения входит новейшая система LiDAR, способная сканировать движущиеся и не движущиеся предметы на расстоянии в 200 метров. Примечательно, что конструкция устройства позволяет различать объекты даже в темное время суток и при плохой погоде.

Новый Lexus LS 600hL также оснащается датчиками короткого диапазона, которые позволят проанализировать мелкие объекты на близком расстоянии, что позволит избежать столкновения с различными преградами на дороге.

Гибридный седан получил специальный обтекаемый блок на крыше, который вмещает в себя всё необходимое оборудование без установки громоздких конструкций. Кроме того, такое решение не вредит аэродинамике модели. На данный момент разработчики располагают двумя прототипами Lexus LS 600hL, которые выйдут на тесты уже весной 2018 года.