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Tesla Model X отбуксировал грузовик Volvo на снежной дороге

Вчера, 18:10

Американские автомобильные издания опубликовали видеоролик, на котором полностью электрический кроссовер Tesla Model X в исполнении P100D смог отбуксировать многотонную фуру Volvo, застрявшую в снегу. Автором ролика стал пользователь Facebook Кайл Корнер.

Судя по опубликованному видео, событие имело место в американском штате Северная Каролина, который сейчас страдает от сложностей в движении по дорогам из-за сильной снежной бури. Владелец полностью электрического кроссовера Tesla Model X P100D смог взять на буксир и вытащить из снежного заноса массивный грузовик компании Volvo. Примечательно, что фура на прицепе буксировалась в гору.

По официальным данным, кроссовер Tesla Model X способен взять на буксир сразу 2 268 килограммов, чего удаётся добиться благодаря равномерному распределению нагрузки между колёсными осями. Вполне очевидно, что масса фуры существенно превышает заявленную разработчиками отметку.

Напомним, что Tesla Model X в максимальной комплектации P100D оснащается батареями повышенной ёмкости, а также двумя электромоторами, приводящими в движение обе колёсные оси. К слову, седан Tesla Model S также способен добиваться удивительных результатов – модель неоднократно становилась победителем дрэговых соревнований, оставляя позади самые производительные маслкары.


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