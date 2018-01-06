Женский журнал Elle представил особый хэтчбек Citroen C3

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Французские машиностроители вместе с женским журналом Elle представили особый хэтчбек Citroen C3. В рамках спецверсии автомобиль получил нестандартный оттенок белого кузова, черные боковые зеркала, песочного цвета крышу, а также розовые элементы экстерьера.

На передних дверях особого хэтчбека Citroen C3 нашлось место фирменным логотипам журнала Elle. Передняя панель в салоне автомобиля украшена окантовкой розового цвета. Кроме того, серые кресла машины получили розовую прострочку.

В хэтчбеке Citroen C3 установлена фирменная система ConnectedCAM, имеющая небольшую фронтальную камеру. Она "спрятана" в салонном зеркале. Устройство ведет широкоугольную съемку, и работает как видеорегистратор. Кроме того, камера позволяет пользователю вести съемку фото и видео, которые можно с помощью мультимедийной системы публиковать в социальных сетях.

Уточним, что хэтчбек Citroen C3 имеет мультимедийную установку с тачскрином на 7 дюймов. Система дополнена навигатором. Кроме того, автомобиль имеет системы экстренного торможения и предупреждения переднего столкновения.

Силовая линейка Citroen C3 представлена 1,2-литровой установкой. Ее производительность составляет 82 и 110 л.с. Комплектуется агрегат пятискоростной МКПП или шестидиапазонной АКПП. Стоимость автомобиля в особой "женской" версии составит 18 500 евро, а продажи машины начнутся в марте.