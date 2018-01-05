В Калифорнии к 2040 году запретят продажи автомобилей с ДВС

Вчера, 17:20

В Калифорнии могут ввести запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. К отказу от машин с ДВС призывает член законодательного собрания штата Фил Тинг. Он уже представил соответствующий проект закона о запрете таких транспортных средств в Калифорнии. Если его одобрят, то нововведение вступит в силу в 2040 году.

Согласно проекту Фила Тинга, получившему название "Закон о чистых автомобилях 2040", в Калифорнии запретят регистрацию транспорта, имеющего не нулевые показатели выбросов вредных веществ в окружающую среду. Если нововведение вступит в силу, то жители штата смогут пользоваться только электрокарами или машинами с топливными элементами.

В документе американского чиновника уточняется, что транспортные средства с нулевым выбросом вредных веществ не должны генерировать какие-либо загрязнители или парниковые газы ни в одном из режимов работы. Законопроект при этом не затронет коммерческий транспорт массой более 4 535 килограммов, а также автомобили, являющиеся собственностью жителей других штатов.

Самыми ярыми борцами с традиционными автомобилями сейчас являются китайцы. Власти КНР прорабатывают варианты отказа от машин с ДВС. Специалисты считают, что за два десятка лет страна может полностью перейти на экологически чистый транспорт. Также всерьез о сохранении окружающей среды размышляют власти Великобритании и Франции.