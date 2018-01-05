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Компания Nissan установила новый рекорд продаж в США в 2017 году

Сегодня, 12:37

Представители американского офиса компании Nissan сообщают, что в 2017 году на автомобильном рынке Соединенных Штатов было реализовано 1 590 000 автомобилей брендов Nissan и Infiniti, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Примечательно, что такие результаты стали новым рекордом годовых продаж в регионе, который удалось поставить благодаря успешной реализации внедорожников и кроссоверов.

Согласно данным американского автомобильного издания Auto Blog, компания Nissan в 2017 году на автомобильном рынке Соединенных Штатов реализовала 765 624 автомобиля сегмента SUV, что сразу на 15% больше, чем годом ранее. Отмечается, что такая динамика компенсировала 10,5% спад спроса на седан Altima и Versa. Кроме того, почти на 10% увеличился спрос на внедорожники и кроссоверы премиального бренда Infiniti.

Основным драйвером продаж компании Nissan стал обновленный среднеразмерный кроссовер Nissan Rogue, который на российском рынке реализуется под именем X-Trail. Владельцами такой модели в США в 2017 году стали 403 465 клиентов, что на 22,3% больше, чем в 2016 году.

Нельзя не отметить, что в США растет популярность премиального купе Infiniti Q60, которое прибавило к спросу сразу 170,8%. Компактный кроссовер Infiniti QX30 и вовсе показал результат в +524% при тираже в 14 093 проданных автомобиля.


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