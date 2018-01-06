Седан Audi A6 нового поколения готовится к дебюту в Женеве

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Немецкие машиностроители продолжают разработку премиального седана Audi A6 нового поколения, и готовят его к дебюту. Ожидается, что публику познакомят с автомобилем в марте нынешнего года на мотор-шоу в Женеве. Примечательно, что съемками рекламного ролика для машины займется группа начинающих режиссеров. Они снимут для модели короткометражный фильм.

Недавно марка Audi организовала конкурс Reveal the A6. В его рамках начинающие режиссеры должны подготовить видео о седане Audi A6 нового поколения. Жюри отберет шесть лучших работ, и 15 января Audi пригласит их авторов в Ингольштадт. Здесь молодых специалистов подробно познакомят с автомобилем, дадут на нем прокатиться.

Далее авторы лучших видео про новый седан Audi A6 получат по 15 000 евро. Эти деньги специалисты получат, чтобы снять бюджетные короткометражные промо-ролики. Работу нужно завершить до 12 февраля. Три лучших сюжета покажут зрителям мотор-шоу в Женеве.

Седан Audi A6 нового поколения обзаведется полностью цифровой панелью приборов, современной мультимедийной системой и другой электроникой. Движущей силой автомобиля станет трехлитровая "шестерка", производительность которой составит 340 л.с.