Nissan X-Trail в 2018 году получит гибридную модификацию

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Японский кроссовер Nissan X-Trail в нынешнем году получит новую гибридную версию. Об этом недавно сообщили обозреватели китайских специализированных изданий.

Интересен тот факт, что на этот раз в Nissan решили больше не применять свой мотор, а позаимствовать подзаряжаемый гибрид от Mitsubishi Outlander PHEV. Согласно инсайдерской информации, Nissan X-Trail PHEV оснастят агрегатом, состоящим из 2-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 121 л.с., двух 86-сильных электродвигателей и набором литиево-ионных батарей. Более подробные параметры новинки не названы.

Следует напомнить, что дальность хода гибридного Mitsubishi Outlander составляет 55 км на электротяге, а полный запас хода равен 800 км. При этом расход горючего на 100 км составит всего 4,95 л на 100 км. Для полной зарядки батареи понадобится около 5 часов. Быстрая зарядка до 80% займет не более 30 минут.