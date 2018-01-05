Опубликованы первые рендеры «внедорожного» Ford Focus

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Не так давно стало известно о том, что американская компания Ford планирует расширить «внедорожную» линейку Active, которая на данный момент представлена только хэтчбеком Ford Fiesta. Самым вероятным конкурентом на получение «активной» версии является хэтчбек Focus, независимые рендеры которого появились на страницах портала motor1.

Джим Фарли, глава европейского подразделения Ford, ранее сообщил, что в будущем модельная линейка версий Ford Active пополнится новыми моделями, ведь в наши дни клиенты хотят видеть больше кроссовых версий полюбившихся моделей. Ожидается, что такой вариант исполнения получит хэтчбек Ford Focus, который присоединится к Ford Fiesta Active.

Судя по свежим рендерам, опубликованным порталом motor1, новый Ford Focus Active, как и Fiesta, получит несколько перенастроенную подвеску с незначительно завышенным дорожным просветом, а также пластиковый защитный обвес кузова и расширители колёсных арок. Ожидать фантастической проходимости от модели не стоит, ведь она по-прежнему будет предлагаться исключительно с передним приводом.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Ford Focus теряет позиции на рынках США и Европы, поэтому новая версия должна привлечь внимание клиентов. Моторную линейку составят экономичные турбированные моторы EcoBoost.