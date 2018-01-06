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В интернет попали первые "живые" фото суперкара McLaren Senna

Сегодня, 03:00

Британская машиностроительная компания McLaren недавно показала свой суперкар McLaren Senna, но пока автолюбители смогли увидеть фото, обработанные графическим редактором. Американские порталы обнародовали снимки модели в «металле».

Фотографы-профессионалы много усилий затрачивают для создания качественных фотоснимков авто, чтобы вид модели был идеальным. При этом учитывается уровень освещения, позиционирование и уровень поворота колес. Однако довольно часто снимки, сделанные аматорами, кажутся более реалистичными, так как они предоставляют возможность рассмотреть модель так, как бы ее автомобилист смог увидеть в гараже.

Американское издание Motor1 выложило в сеть первые фото нового суперкара McLaren Senna, автором которых стал фотограф-любитель. Новейшие фото показывают «живое» авто в черном цвете кузова. Новинку снабдили прогрессивной аэродинамикой, сложным диффузором, передним сплиттером, задним огромным антикрылом и двумя массивными воздухозаборниками.

В моторном отсеке новинки разместился 8-цилиндровый агрегат объемом 4,0 литра с отдачей 789 л.с. За машину придется выложить 750 000 фунтов стерлингов.


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