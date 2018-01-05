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Опубликованы фото нового Mercedes-Benz G-Class без камуфляжа

Сегодня, 11:03

В сети появились первые изображения внедорожника Mercedes-Benz G-Class свежей генерации без защитных чехлов и камуфляжа. Снимки опубликовали на сайте Mercedes-Fans, который получил их по электронной почте.

Экстерьер внедорожника Mercedes-Benz G-Class получил лишь некоторые доработки: плавные очертания решетки радиатора и ряд других незначительных изменений. Однако технические характеристики новинки были сильно доработаны.

В частности, была изменена конструкция подвески внедорожника G-Class, которая позволила улучшить проходимость. Подвеска получила новые рычаги и тройной дифференциал. Спереди были установлены двойные поперечные, а сзади каждое сидение получило по четыре продольных. Передние амортизаторы имеют показатели 85/100, а задние - 82/142.

Клиренс нового Mercedes-Benz G-Class увеличили на 6 мм, до 241 мм. Кроме того, внедорожник теперь может преодолеть брод глубиной до 70 см. Модель получила КПП с пониженными передачами на девять скоростей.


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  • Дима
    Сегодня, 14:07

    супер тачка, мне нрав ©

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