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Российский дизайнер создал виртуальный концепт Lamborghini Forsennato

Сегодня, 10:43

Современные автомобили итальянского бренда Lamborghini получают всё более агрессивный и смелый дизайн, поэтому не исключено, что в дальнейшем разработчики удивят общественность ещё более впечатляющими моделями. Российский дизайнер Дмитрий Лазарев попытался представить, как бы мог выглядеть новый концепт компании, получивший название Lamborghini Forsennato.

Автор рендерного изображения рассказал, что на создание виртуального концепта Lamborghini Forsennato у него ушло порядка одного года, однако стоит отметить, что такой срок явно выглядит завышенным как для рендера. Новый суперкар впитал в себя всё лучшее от новых и классических моделей Lamborghini, среди которых стоит отметить Lamborghini Miura, Aventador и Veneno.

Передняя часть кузова Lamborghini Forsennato получила довольно агрессивный дизайн, который примечателен несколькими массивными воздухозаборниками, угловатым капотом и довольно узкой светодиодной оптикой. На боковой части кузова нашли место рельефные двери, а также небольшие боковые стекла.

 

 

Моторный отсек сзади Lamborghini Forsennato получил характерную для бренда карбоновую отделку, которая изобилует рельефными воздухозаборниками. Автор сообщает, что под капотом модели расположился 1000-сильный гибридный мотор.


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