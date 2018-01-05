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Ижевский завод LADA в 2017 году выпустил свыше 107 000 авто

Сегодня, 10:29

С января по ноябрь 2017 года Ижевский автозавод российского машиностроительного бренда LADA выпустил 107 000 легковых автомобилей, что на 21% выше результатов 2016 года, составивших 96 000 экземпляров. Об этом информирует пресс-центр Минпромторга Удмуртии.

На сегодняшний день на предприятии производственная мощность составляет 30 машин за час. Отмечается, что в это число входит лифтбэк LADA Granta, но в обозримом будущем его сборка будет переведена в Тольятти. На освободившихся производственных площадках стартует выпуск LADA Vesta.

Следует напомнить, что на заводе в Ижевске в ушедшем году выпустили 5-миллионный по счету автомобиль, которым стал кросс-универсал LADA Vesta SW Cross. Согласно обнародованному сообщению представителей «АвтоВАЗ», на втором месте по востребованности у россиян расположилась его ближайшая версия LADA Vesta SW.


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