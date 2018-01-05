Водородный преемник кроссовера Hyundai ix35 Fuel Cell дебютирует на CES-2018

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Инженеры южнокорейского автопроизводителя Hyundai продолжают работу над новым водородным кроссовером FCEV, готовя его к официальному дебюту 8 января на выставке CES-2018. Новинка придет на смену популярному Hyundai ix35 Fuel Cell.

Представители компании Hyundai сообщили, что официальная презентация преемника ix35 Fuel Cell состоится в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, которая стартует через три дня. Вместе с объявлением производитель опубликовал видеотизер.

Новинка Hyundai FCEV получит силовую установку производительностью 163 «лошади», которая работает на водороде. Полный бак кроссовера позволит преодолеть до 580 км. Модель оснастят широким набором систем безопасности Advanced Driver Assistance System: адаптивный круиз-контроль, система полуавтопилота, а также система, распознающая пешеходов и предотвращающая столкновения.

Автоэксперты уверены, что на выставке CES-2018 представят уже серийную версию FCEV. Новинка вначале поступит на авторынки Европы, США и Китая.