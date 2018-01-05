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Редчайший Jaguar D-Type 1956 года уйдёт с молотка за $10 млн

Сегодня, 09:54

В рамках аукциона Gooding & Co. Scottsdale состоится продажа редчайшего Jaguar D-Type 1956, который стал знаковым для британского премиального бренда. Ожидается, что за модель удастся выручить порядка 10 000 000 долларов, что эквивалентно почти 570 000 000 рублей, но в действительности цена может оказаться значительно выше.

В далеком 1954 году компания Jaguar выпустила легендарный Jaguar D-Type, производство которого длилось всего три года. Спорткар стал настоящим прорывом в мировой автомобильной промышленности и смог завоевать сразу несколько наград в «24 часа Ле-Мана» и многих других первенствах. Отмечается, что для заводской команды Jaguar было построено 18 таких автомобилей, а другим гоночным коллективам и частным клиентам было продано 53 машины.

Выставленный на торги Jaguar D-Type был выпущен в 1956 году, а первым владельцем модели стал Берни Экклстоун, известный английский бизнесмен, который позже стал главой Формулы-1. Позже модель была перепродана легендарным гонщикам Питеру Блонду и Джину Блокхэму.

 

 

 

Автомобиль имеет оригинальный красный цвет кузова, а под капотом скрывается заводской мотор объёмом в 3,4 литра. Кроме того, Jaguar D-Type сохранил оригинальную документацию и даже «родной» набор инструментов. Некоторые эксперты уверены, что спорткар оценят на 2 000 000 долларов дороже, чем стартовая цена.


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