Названы самые яркие автомобили из новогодних фильмов

Вчера, 19:17

В честь зимних праздников автомобильные эксперты составили необычный рейтинг автомобилей, на которых передвигались герои новогодних фильмов. В ТОП попали как российские, так и зарубежные киноленты.

Советская комедия «Джентльмены удачи» стала одним из первых фильмов, в котором фигурирует ГАЗ-2401 «Волга». Также в этой кинокартине «засветился» серо-красный автобус ЛиАЗ-677, который в то время только начал курсировать по столице. Однако одним из самых запоминающихся транспортных средств в этом фильме оказался УралЗиС-355М.

Невозможно не вспомнить в Новый год фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором Ипполит устроил на рыжем ВАЗ-2103 настоящий дрифт по льду. Ещё одним атрибутом праздника стала голливудская комедия «Один дома». В ней грабители Гарри и Марв обчищали пустые дома, передвигаясь на Dodge Ram Van. Также следует упомянуть хэтчбек Plymouth Horison, водитель которого доставлял пиццу и постоянно сбивал статую около входа.

В сиквеле «Один дома 2» Кевин прокатился на одном из символов Нью-Йорка ХХ века – Checker Marathon Taxi. В этой же части герой Маколея Калкина передвигался на лимузине Lincoln Town Car. Вспоминая машины, связанные с Новым годом, нельзя не упомянуть красный грузовик Freightliner Classic, несмотря на то, что он появляется в рекламе, а не кино.