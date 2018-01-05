«Элеонора» из фильма «Угнать за 60 секунд» встанет на конвейер в США

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Представители компании Fusion Motor заявили о скором запуске производства маслкаров Eleanor Mustang Fastback в США. Такие автомобили будут представлять собой лицензированную копию «Элеоноры», которая «сыграла» в фильме «Угнать за 60 секунд».

Американская Fusion Motor получила право выпускать автомобили Eleanor Mustang Fastback. Точно такой же маслкар под названием «Элеонора» стал звездой боевика «Угнать за 60 секунд». Согласие на выпуск реплики дала Дениз Халицки, её покойный супруг «Тоби» Халицки в своё время создал эту кинокартину. Несмотря на то, что премьера последней части франшизы состоялась ещё 18 лет назад, американцы до сих пор узнают данный спорткар.

Разработчики отметили, что основой для Eleanor Mustang Fastback послужат оригинальные Ford Mustang Fastback 1967 года, однако перед этим раритетные автомобили будут отреставрированы. На создание автомобилей потребуется около полугода.

Новинка также сможет похвастаться перечнем оснащения, в который войдут светодиодные фары, дифференциал ограниченного трения, многорычажная задняя подвеска, тормозная система Wilwood, климат-контроль и стереосистема с Bluetooth. Новый Eleanor Mustang Fastback предложат поклонникам фильма за внушительные 189 000 долларов, что в пересчёте составляет порядка 10 810 000 рублей.