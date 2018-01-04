VistaNews.ru


В России в 2017 году авто с АКПП стали популярнее моделей с "механикой"

Вчера, 20:07

Каждый второй легковой автомобиль, проданный в России в прошлом году, оснащался автоматической трансмиссией, сообщает агентство «АВТОСТАТ». За последние 12 месяцев машины с АКПП заняли 54% от общего объёма продаж в РФ.

Эксперты отметили, что в исследовании учитывались не только транспортные средства с традиционными автоматическими коробками передач, но и автомобили с «роботом» или вариатором. Относительно 2016 года доля подобных машин увеличилась на 2,5 процентных пункта. При этом реализация автомобилей с «автоматом» превышает продажи авто с МКПП второй год подряд.

Отмечается, что подобное положение сложилось во многом из-за того, что среди бестселлеров рынка России высокую долю имеют версии с «автоматом». Так, у KIA Rio и Hyundai Solaris это значение составляет более 60%, а у Hyundai Creta – 72%.

При этом в 2014 году на машины, оборудованные автоматической трансмиссией, в России приходилось 49,1%, к 2015 году этот показатель уменьшился до 48%. Затем доля продаж автомобилей с АКПП снова начала увеличиваться и продолжает демонстрировать рост до сих пор.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.