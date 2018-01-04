В России выросло число ДТП из-за неисправностей автомобилей

Вчера, 23:00

В России был зафиксирован рост количества дорожных аварий, причиной которых стали неполадки автомобилей. По данным Госавтоинспекции, в 2017 году число подобных ДТП увеличилось на 18,5%.

За 11 месяцев 2016 года на российских дорогах из-за плохого технического состояния машин произошло порядка 4 900 ДТП, в минувшем году их количество достигло уже 5 800. В данных авариях скончались около 1 000 человек, а число травмированных выросло до 8 700 человек или почти на 20%.

Как отметил заместитель руководителя РСА Сергей Ефремов, чаще всего аварии происходят из-за неполадок тормозных механизмов и рулевого управления. По мнению экспертов, подобные ДТП участились из-за того, что российские автомобилисты предпочитают экономить на ремонте.

В прошлом году число граждан, обращавшихся в сервисные центры, снизилось. При этом зачастую россияне отправляются к мастерам в том случае, когда автомобиль уже находится в критическом состоянии.

Более половины клиентов останавливают выбор на самых доступных запасных частях, тогда как раньше качественные детали пользовались более высоким спросом. В итоге общее количество дорожных аварий сократилось, но число ДТП, произошедших из-за технических проблем, продолжает расти.