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Обновленный кроссовер Porsche Macan выйдет в апреле

Сегодня, 09:00

Немецкая премиальная марка Porsche приступила к дорожным испытаниям обновлённого кроссовера Porsche Macan. Премьера автомобиля, который получит косметические изменения в дизайне, состоится в апреле нынешнего года.

Американский портал motor1 опубликовал шпионский видеоролик с рестайлинговым Porsche Macan. Поскольку во время дорожных тестов шёл дождь, качество записи оставляет желать лучшего. Тестовый прототип носит небольшое количество камуфляжной плёнки, которая прикрывает переднюю и заднюю оптику. Ожидается, что новые фары кроссовера будут напоминать данный элемент на Porsche Panamera. На задней части замеченного Porsche Macan расположился небольшой козырёк над стеклом.

В салоне автомобиля также не следует ждать существенных изменений. Модель может сохранить классическую приборную панель и множество физических кнопок для управления опциями авто.

О моторной гамме грядущего Porsche Macan пока ничего не сообщается, однако эксперты считают, что автопроизводитель форсирует существующие моторы объемом 2,9 и 3,0 литра. Помимо этого, компания выпустит гибридную модификацию с 3,6-литровым бензиновым агрегатом и электрическим двигателем.


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