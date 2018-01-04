Электрифицированный Mercedes-AMG A35 бросит вызов Audi S3

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Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz завершает разработку нового поколения компактных хэтчбеков Mercedes-Benz A-Class, среди которых будут сразу две «заряженные» модели. Ожидается, что хэтч с индексом A35 сможет оставить позади ближайшего конкурента – Audi S3.

Журналисты американского портала Carscoops сообщают, что подразделение Mercedes-AMG готовит сразу два заряженных хэтчбека линейки Mercedes-Benz A-Class. Ожидается, что старший Mercedes-AMG A45 составит конкуренцию Audi RS3, в то время как чуть менее «горячий» A35 бросит вызов Audi S3. На страницах портала появились первые шпионские фото новинки, которая проходит тесты в штаб-квартире бренда в немецком городе Зиндельфинген.

Инсайдеры сообщают, что новый Mercedes-AMG A35 получит под капот «мягкую» гибридную систему, которая состоит из 48-вольтового электромотора и 2,0-литрового турбированного двигателя с четырьмя цилиндрами.

Информации о производительности двигателя пока нет, но аналогичная система устанавливалась под капот нового Mercedes-Benz E350, где отдача составляла 300 лошадиных сил при 330 Нм. Что касается Audi S3, то данная модель оснащается 292-сильным двигателем. Ожидается, что новый седан линейки A-Class также получит 300-сильный гибридный мотор в версии от AMG.