VistaNews.ru


Электрифицированный Mercedes-AMG A35 бросит вызов Audi S3

Сегодня, 14:21

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz завершает разработку нового поколения компактных хэтчбеков Mercedes-Benz A-Class, среди которых будут сразу две «заряженные» модели. Ожидается, что хэтч с индексом A35 сможет оставить позади ближайшего конкурента – Audi S3.

Журналисты американского портала Carscoops сообщают, что подразделение Mercedes-AMG готовит сразу два заряженных хэтчбека линейки Mercedes-Benz A-Class. Ожидается, что старший Mercedes-AMG A45 составит конкуренцию Audi RS3, в то время как чуть менее «горячий» A35 бросит вызов Audi S3. На страницах портала появились первые шпионские фото новинки, которая проходит тесты в штаб-квартире бренда в немецком городе Зиндельфинген.

Инсайдеры сообщают, что новый Mercedes-AMG A35 получит под капот «мягкую» гибридную систему, которая состоит из 48-вольтового электромотора и 2,0-литрового турбированного двигателя с четырьмя цилиндрами.

 

 

 

Информации о производительности двигателя пока нет, но аналогичная система устанавливалась под капот нового Mercedes-Benz E350, где отдача составляла 300 лошадиных сил при 330 Нм. Что касается Audi S3, то данная модель оснащается 292-сильным двигателем. Ожидается, что новый седан линейки A-Class также получит 300-сильный гибридный мотор в версии от AMG.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.