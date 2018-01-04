Эксперты протестировали новый УАЗ «Профи» в зимних условиях

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Не так давно состоялась премьера нового 1,5-тонного грузовика УАЗ «Профи», предлагаемого в моно- и полноприводной версиях. Автоэксперты решили протестировать оба варианта исполнения модели в зимних условиях.

В последнее время УАЗ демонстрировал отрицательную динамику продаж (-13%), поэтому руководство бренда решило выпустить недорогую коммерческую модель, которая смогла бы составить конкуренцию «ГАЗели». Легкий грузовик «Профи» с грузоподъёмностью в 1 500 килограммов приводится в движение 2,7-литровым 150-сильным мотором.

В ходе тест-драйва заднеприводной версии автомобиля без груза эксперты отметили его динамичность, которая однако теряется с грузом в 900 килограммов. По словам специалистов, машина будет эффективной при движении по равнинной местности, но у неё могут возникнуть трудности в горах.

Полноприводный УАЗ «Профи» в этом плане оказался более выгодным вариантом, однако и у него не обошлось без проблем. Так, рычаг «раздатки» начинает сильно вибрировать на высоких поворотах. Кроме того, автомобилю необходимо утепление радиатора, что особенно актуально для регионов с суровыми климатическими условиями.