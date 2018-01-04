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KIA показала на тизерах новый электрокроссовер Niro EV

Сегодня, 13:52

Компания KIA выложила в интернет тизерные изображения нового автомобиля, премьера которого пройдёт на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Новинкой окажется концептуальный кроссовер Niro EV с электрической силовой установкой.

В релизе южнокорейский автопроизводитель не указал названия модели, которую планирует привезти в США, однако на одном из тизеров на заднем бампере автомобиля красуется надпись Niro EV. Таким образом, скорее всего, основой для электрического концепт-кара станет KIA Niro.

В профиль Niro EV практически не отличается от серийного «паркетника», однако передняя часть и корма у прототипа иные. К сожалению, KIA пока не раскрывает технические характеристики нового электрокара. Все данные рассекретят в день премьеры на CES-2018, то есть 8 января.

Серийный KIA Niro предлагается в Штатах с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового двигателя с четырьмя цилиндрами. Кроме того, автомобиль доступен в плагин-гибридной вариации.

 

 

 

Пока автопроизводитель ничего не сообщает о намерении запустить в серию концептуальный Niro EV. Однако в случае, если производство электрического кроссовера всё же начнётся, компания может обновить гибрид в той же стилистике.


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