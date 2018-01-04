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Tesla впервые реализовала более 100 000 машин за год

Вчера, 18:07

Американский машиностроительный гигант Tesla представил отчет со своими успехами в минувшем году. Согласно данным из документа, в 2017 году производитель впервые реализовал более 100 000 автомобилей за 12 месяцев.

Уточним, что в минувшем году клиенты Tesla получили 101 132 экземпляра Tesla Model S и Tesla Model X. Спрос на эти модели в годовом сравнении вырос на 33%. Производитель не включил в свой отчет новый Tesla Model 3, при том, что в последнем квартале минувшего года к покупателям отправилось 1 550 этих машин.

Представители Tesla подчеркнули, что в четвертом квартале также было отгружено 2 520 единиц Tesla Model S и Tesla Model X, а также 860 экземпляров Tesla Model 3, однако они не отмечены в отчете, так как покупатели еще не получили эти машины, и они попадут в отчет за первый квартал текущего года.

В минувшем году компания Илона Маска удивила общественность новым электрическим грузовиком Tesla Semi. Вместе с ним неожиданно для всех был представлен суперкар Tesla Roadster. Последний отправится на конвейер в следующем году, и у машины уже есть заказчики. Кроме того, модель Tesla Semi уже заинтересовала нескольких клиентов, а компания UPS заказала 125 грузовиков. Также Илон Маск пообещал в ближайшие годы представить первый пикап компании Tesla.


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