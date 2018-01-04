Новый пикап Ford Ranger рассекречен фотошпионами

Вчера, 22:00

Таиландский портал Headlightmag представил фотографии, на которых запечатлен новый пикап Ford Ranger. Примечательно, что на снимках машина показана в серийном кузове без камуфляжа. Будут ли отличаться друг от друга азиатский и американский Ford Ranger, пока неизвестно.

Фотошпионам и раньше попадался пикап Ford Ranger, однако ни разу автомобильные папарацци не запечатлевали автомобиль без маскировки. Новые кадры заставляют полагать, что на азиатский рынок машина отправится в таком же виде, как на рынки США и Бразилии.

На новом пикапе Ford Ranger не используется массивная радиаторная решетка, при том, что все легкие грузовики марки Ford не лишены этого элемента. На переднем бампере автомобиля нашлось место большим воздухозаборникам. Кроме того, машина получила затемненные противотуманные фонари.

Новый пикап Ford Ranger получил оптику схожую с той, что устанавливается на внедорожник Ford Everest. Тем не менее, Ford Ranger имеет особенный контур светодиодных огней. О салоне нового пикапа Ford Ranger пока нет информации.

Ожидается, что силовую линейку нового пикапа Ford Ranger представят бензиновый агрегат объемом 2,5 литра, а также 2,2-литровый дизельный мотор. Производительность первого двигателя составит 173 лошадиных силы. Второй агрегат будет выдавать мощность 160 л.с. По некоторым слухам, премьера нового Ford Ranger состоится на январском мотор-шоу в Детройте.