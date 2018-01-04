В США продают «чудовищный» маслкар Ford Mustang

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Американский автолюбитель выставил на продажу особый маслкар Ford Mustang S197 2007 года, который оснащается фарами от Lotus Elise и задними фонарями от седана Cadillac. Пользователи социальных сетей уверены, что таким автомобилем можно запросто пугать непослушных детей.

Карл Муйи, американский энтузиаст и автомеханик, выставил на продажу свой маслкар Ford Mustang S197 2007 года выпуска, который получил довольно противоречивый кузовной тюнинг. Автор проекта сообщил, что ему хотелось изменить внешность автомобиля до неузнаваемости, но, очевидно, это желание зашло слишком далеко.

Тюнинговый Ford Mustang S197 2007 оснащается целым рядом самодельных кузовных панелей, среди которых стоит выделить причудливые «плавники» на задней части кузова. Наряду с этим самым заметным новшеством в модели являются фары – передняя оптика «перекочевала» со спорткара Lotus Elise, а задние осветители ранее были установлены на седане бренда Cadillac. Пользователи социальных сетей отметили, что автомобиль выглядит «чудовищно» и его можно использовать для запугивания непослушных детей.

Справедливости ради стоит отметить, что стоимость такого автомобиля составляет всего 5 995 долларов, что эквивалентно 353 000 рублей. Салон модели сохранился в первозданном виде и имеет кожаную отделку, спутниковое радио, кондиционер и многое другое.