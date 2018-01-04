Обновленный минивэн SsangYong Stavic‍ представлен официально

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Южнокорейская компания SsangYong представила обновлённый минивэн Korando Turismo, который предлагается на других рынках под названиями Stavic или Rodius. Рестайлинговый автомобиль отличается более современной внешностью и дополненным перечнем оснащения, тогда как силовая гамма не претерпела изменений.

Пережив рестайлинг, SsangYong Stavic обзавёлся новым передним бампером, иным капотом, пересмотренной решёткой радиатора, другими противотуманными фарами и 18-дюймовыми колёсными дисками. В салоне появилась доработанная мультимедийная система с поддержкой смартфонов и Wi-Fi.

Как и ранее, модель будет доступна в 9- и 11-местной модификациях. В «топовой» комплектации автомобиль также можно будет приобрести с высокой крышей и семью посадочными местами. Минивэн Stavic по-прежнему оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем, способным развивать 178 лошадиных сил.

С мотором сочетается 7-ступенчатая автоматическая коробка передач, а также система заднего или полного привода. Цены на обновлённый SsangYong Korando Turismo в Южной Корее стартуют от 28 380 000 вон (около 1 500 000 рублей).