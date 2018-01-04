Новый серийный Datsun Cross показался на первом рендере

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Японская компания Datsun продолжает работать над своим первым кросссовером. Примечательно, что не так давно в сеть попал официальный тизер товарной версии нового Datsun Cross.

На изображении видно, что новинка получит агрессивную переднюю частью кузова с большой радиаторной решёткой, стильную головную оптику со светодиодными ДХО и «противотуманки», расположенные довольно высоко. Кроме того, Datsun Cross порадует будущих владельцев высоким клиренсом, рейлингами на крыше, пластиковым защитным обвесом, расширителями колёсных арок и крупным спойлером сзади.

Новый автомобиль сконструируют на платформе от минивэна Datsun Go+ с семью посадочными местами. По предварительным сведениям, кроссовер будет приводится в движение 1,2-литровым бензиновым мотором, развивающим 68 «лошадок».

На выбор покупателям предложат 5-диапазонную «механику» или бесступенчатую трансмиссию CVT. Новый кроссовер Datsun Cross будет доступен с приводом только на передние колёса.