Опубликован свежий тизер предвестника новых моделей Infiniti

Сегодня, 03:00

Представители японского бренда Infiniti опубликовали тизерные изображения прототипа Q Inspiration, презентация которого пройдёт на автосалоне в Детройте в середине текущего месяца. Седан создаётся ради демонстрации стилистики, которую компания намерена применять в своих будущих автомобилях.

Примечательно, что Q Inspiration является первым концепт-каром, созданным под руководством нового главного дизайнера Infiniti Карима Хабиба, ранее занимавшего аналогичный пост в BMW. Господин Хабиб отметил, что новые модели компании будут иметь «мускулистые и сбалансированные» черты экстерьера с преобладанием плавных линий.

Никакие подробности о концептуальном седане Q Inspiration пока не раскрываются. Ранее предполагалось, что он станет предвестником нового электрокара, о разработке которого японский автопроизводитель сообщал в сентябре 2017 года. Для этого автомобиля создадут новую платформу, которая будет никак не связана с шасси от последней генерации Nissan Leaf.

Ожидается, что серийный выпуск нового электромобиля от Infiniti начнётся уже в следующем году. Согласно данным некоторых иностранных изданий, такой автомобиль получит индекс Q45.