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В Индии мошенник выдал бюджетный Maruti Baleno за премиальный Mercedes-Benz A-Class

Сегодня, 02:00

В Индийском штате Керала злоумышленник смог продать доверчивому автолюбителю подержанный Mercedes-Benz A-Class, который на самом деле являлся бюджетным индийским хэтчбеком Maruti Suzuki Baleno. Обман удалось заметить только на станции технического осмотра, где новый владелец оформлял документы на модель.

Согласно данным индийских изданий, в штате Керала был задержан мошенник, который смог продать бюджетный Maruti Suzuki Baleno под видом немецкого премиального хэтчбека Mercedes-Benz A-Class. Новый владелец автомобиля был неприятно удивлен, когда на станции технического осмотра во время оформления документов подмена была обнаружена.

Стоит отметить, что мошенника провел колоссальную работу и действительно смог сделать бюджетный Maruti Baleno довольно схожим с Mercedes-Benz A-Class. Так, «криминальный тюнер» смог заменить оптику, установить на автомобиль шильдики Mercedes-Benz, заменить бамперы и даже поставить хэтчбек на фирменные колесные диски немецкого бренда.

Напомним, что актуальная генерация хэтчбека Maruti Suzuki Baleno на сегодняшний день в Индии стоит порядка 525 000 рупий, что эквивалентно 495 000 рублей. Что касается премиального Mercedes-Benz A-Class, то такую модель в России можно приобрести минимум за 1 680 000 рублей.


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