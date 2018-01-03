Гоночный хэтчбек Peugeot 308 TCR оценили в 109 000 евро

Вчера, 18:00

Французская компания Peugeot представила новый гоночный хэтчбек Peugeot 308 TCR, который получил внушительный ценник в 109 000 евро, что составляет примерно 7 520 000 рублей. Отмечается, что частные гоночные коллективы, которые приобретут новинку, получат право на участие в таких гоночных сериях как WTCR, CER, CITE, VLN, а также в различных марафонах на выносливость.

Разработчики сообщили, что новый гоночный хэтчбек Peugeot 308 TCR приводится в движение 1,6-литровым бензиновым мотором с турбонаддуовм, мощность которого составляет 350 лошадиных сил при 420 нм крутящего момента, что можно назвать впечатляющим результатом для двигателя подобного объёма. Хэтчбек работает с системой полного привода и секвентальной коробкой передач.

В целом новый Peugeot 308 TCR базируется на дорожном хот-хэтче Peugeot 308 GTi, но при этом новинка имеет несколько особенностей, ориентированных на трековое использование. В список отличий прежде всего стоит отнести упрощенный и облегченный интерьер, продвинутую аэродинамику, адаптивную трековую подвеску и гоночные тормозные механизмы.

Разработчики отметили, что новый хэтчбек рассчитан на 5 000 километров пробега на треке, а стоимость эксплуатации составляет 4,5 евро на каждый километр.