В Москве продается Mercedes-Benz S-Class 1997 года

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Легендарный представительский седан Mercedes-Benz S-Class 1997 года выпуска является уважаемой в России моделью невзирая на ее возраст и "аппетит". В Москве продается экземпляр, который претерпел некоторые доработки и реставрацию, благодаря чему находится в прекрасном состоянии. Транспортное средство предлагается за 11,5 миллиона рублей.

Предлагаемый в Москве Mercedes-Benz S-Class 1997 года может похвастаться маленьким пробегом. По словам продавца автомобиля, он проехал всего 2 300 километров, что у многих вызывает сомнения. Подкапотное пространство седана Mercedes-Benz S-Class, продаваемого в Москве, занято агрегатом М120. Двигатель объемом 7,3 литра выдает мощность 580 лошадиных сил. Для мотора предусмотрена пятидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Эффективности силовой установки Mercedes-Benz S-Class достаточно для того, чтобы разогнать большой и тяжелый седан до "сотни" всего за 4,9 секунды. Максимальная скорость, которую может набрать автомобиль, составляет 314 километров в час. В рамках доработки седан Mercedes-Benz S-Class получил карбоно-керамические тормозные диски и современные суппорты. Также модернизации подвергся интерьер автомобиля, который был доработан раздельными задними креслами, а также развлекательной установкой с крупным экраном.