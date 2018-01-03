Новое поколение Mercedes-Benz G-Class дебютирует в середине января

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На просторах интернета появилась тизерная видеозапись с новой генерацией внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Отметим, что новый Gelandewagen представят публике уже 15 января в рамках автосалона в Детройте.

Судя по видеоролику, легендарная модель сохранит узнаваемый «квадратный» дизайн. Наряду с этим автомобиль станет легче по сравнению с предшественником, а также обзаведётся независимой передней подвеской и усовершенствованной геометрической проходимостью. Инженеры компании также модернизировали полный привод внедорожника.

На сегодняшний день известно, что новый Mercedes-Benz G-Class получит передовые системы безопасности, в том числе круиз-контроль с распознаванием пешеходов и предотвращением столкновений.

В салоне отмечается намного больше изменений относительно экстерьера. Так, автомобиль 2019 модельного года сможет похвастаться новым рулём от S-Class, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым тачскрином в духе E-Class. На центральной консоли также нашли место три кнопки для переключения режимов работы трансмиссии, блокировки межосевого дифференциала и мостов.