Новый Nissan для Великобритании оказался дешевле немецкой версии

Вчера, 21:00

Представители британского офиса японской компании Nissan озвучили стоимость нового полностью электрического хэтчбека Nissan Leaf 2018 модельного года. Сообщается, что британская версия «зелёной» новинки обойдётся в 21 990 фунтов (примерно 1 715 000 рублей), что значительно дешевле, чем модель для Германии.

Согласно данным британского издания Autocar, в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на новый электрический хэтчбек Nissan Leaf 2018 модельного года. Уточняется, что первые автомобили доберутся до своих клиентов в феврале нынешнего года. Примечательно, что на домашнем рынке в Японии электрокар был представлен ещё в октябре 2018 года.

Сообщается, что благодаря налоговой льготе в 4 500 фунтов британским клиентам новый Nissan Leaf 2018 обойдётся в 21 990 фунтов (1 715 рублей). Примечательно, что аналогичная модель в Германии стоит 31 950 евро, что составляет почти 2 190 000 рублей.

Новый Nissan Leaf 2018 приводится в движение 147-сильным полностью электрическим мотором, который способен разогнать хэтчбек до «сотни» всего за восемь секунд. На одном заряде батареи можно преодолеть 378 километров. При использовании особого зарядного устройства зарядить аккумулятор на 100% можно за один час.