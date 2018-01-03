Byton продолжает "выбрасывать" в сеть тизеры своего первого кроссовера

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Бренд Byton опубликовал тизеры и раскрыл новые сведения о собственном кроссовере, который должен дебютировать уже 7 января в рамках выставки CES 2018. Инженеры позиционируют новинку как «интеллектуальный интуитивный автомобиль».

Представители компании отметили, что авто оборудуют светодиодными фарами и системой доступа в салон с распознаванием лиц. Всю ширину центральной консоли займёт огромный экран Shared Experience Display, который можно делить на различные сегменты для отображения необходимой информации: от дорожных карт до списка контактов.

Новинка от Byton также сможет похвастаться опцией распознавания голоса, биометрической идентификацией и сенсорным контролем. В машину вмонтируют датчики Air Touch. Полноприводный кроссовер оснастят электрической установкой, мощность которой пока сохраняется в секрете. Ожидается, что запас хода нового электрокара будет достигать порядка 500 километров.

Сборку новой модели Byton собирается наладить в китайском Нанкине, а на местном рынке новинка появится в 2019 году. Спустя ещё год приобрести такой электрокар смогут также автолюбители из Европы и США. В дальнейшем Byton планирует выпустить седан и минивэн, в основу которых ляжет та же платформа.