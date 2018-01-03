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В Детройте дебютируют Chevrolet Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500

Вчера, 19:00

В Детройте дебютируют Chevrolet Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500 . Автомобильная выставка откроет свои двери 14 января, но изначально ее смогут посетить только представители прессы. Общественность сможет попасть на мероприятие через несколько дней после выше озвученной даты.

Американские машиностроители привезут на автомобильную выставку спорткар Mustang Shelby GT500 2019. Ожидается, что он станет самым скоростным "Мустангом" за всю историю легендарной модели.

Инсайдеры утверждают, что движущей силой суперкара Ford Mustang Shelby GT500 станет турбированная "восьмерка", производительность которой составит не менее 750 лошадиных сил. Сам производитель пока держит в секрете технические подробности автомобиля и его динамические характеристики, однако согласно слухам, новый Ford Mustang Shelby GT500 сможет разгоняться до 322 километров в час.

Также ходят слухи, что американцы покажут в Детройте спорткар Chevrolet Corvette C8. Об этой машине пока вовсе нет подробностей.


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