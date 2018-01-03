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Кроссовер Renault Koleos обзавёлся роскошной версией Initiale Paris

Вчера, 20:00

Французский автопроизводитель Renault объявил о запуске приёма заказов на рестайлинговый кроссовер Koleos в Соединённом Королевстве. В начальной комплектации автомобиль оценили в 27 500 фунтов стерлингов (около 2 145 000 рублей), тогда как за модификацию Initiale Paris нужно заплатить 36 700 фунтов (порядка 2 862 000 рублей).

Как пишет «ВладТайм», ссылаясь на британский портал Autocar, в базовой вариации Renault Koleos приводится в движение 1,6-литровым агрегатом dCi, выдающим 130 лошадиных сил. Более дорогостоящие версии автомобиля комплектуются 175-сильным двигателем объёмом 2,0 литра в сочетании с приводом на четыре колеса.

Новый Renault Koleos сконструировали на платформе CMF C/D, которая применялась также на Nissan X-Trail и Renault Espace. В длину французская новинка достигает 4 672 мм, при этом расстояние между осями колёс составляет 2 705 мм. Багажный отсек модели способен вместить 458 литров груза, а буксировать на прицепе можно до 2 000 килограммов.


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