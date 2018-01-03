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Bugatti Veyron сыграл в «кошки-мышки» с Lamborghini Aventador LP700-4

Сегодня, 13:09

Несмотря на то, что Bugatti Veyron сложно назвать новым автомобилем, но производительности и динамику гиперкара нельзя недооценивать и сегодня. Не так давно гиперкар встретился на треке с производительным Lamborghini Aventador LP700-4, который потерпел поражение даже несмотря на предоставленную фору.

На страницах популярного видеохостинга YouTube появился видеоролик, который демонстрирует дрэговое состязание между Bugatti Veyron и Lamborghini Aventador LP700-4. Судя по видео, водитель гиперкара от Bugatti решил сыграть с соперником в «кошки-мышки» – водитель итальянского суперкара получил фору почти в две секунды, но даже это не спасло Lamborghini Aventador LP700-4 от поражения.

Стоит напомнить, что французский Bugatti Veyron приводится в движение могучим 8,0-литровым мотором W16, который на старте продаж генерировал 1 001 лошадиную силу. Позже модель получила несколько особых версий и дополнений, дебютировав с 1200-сильным двигателем.

Что касается Lamborghini Aventador LP700-4, то итальянский спорткар приводится в движение мотором V10, который способен достигать мощности в 700 лошадиных сил. Модель способна  разогнаться до первых 100 км/ч всего за 2,9 секунды, что на 0,3 дольше, чем показатель Bugatti Veyron.


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