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Новый Mercedes-Benz GLA запечатлели на тестах в Германии

Вчера, 18:34

Немецкий автогигант Mercedes-Benz продолжает работу над моделью Mercedes-Benz GLA, о чем говорят снимки фотошпионов. Автомобильным папарацци удалось запечатлеть прототип новинки в Германии, где проходили ее тесты.

На данный момент в Mercedes-Benz ничего не дают комментариев по поводу того испытаний Mercedes-Benz GLA. Тем не менее, по мнению специалистов, фотошпионы запечатлели в Германии именно Mercedes-Benz GLA. При этом автомобиль построен на платформе A-Class.

О внешнем виде нового Mercedes-Benz GLA пока совсем рано говорить, так как производитель еще не рассекретил экстерьер автомобиля, а его шпионские фотографии лишь частично раскрывают его дизайн, так как прототип, запечатленный в Германии, был закамуфлирован маскирующей пленкой. По кадрам папарацци можно лишь констатировать, что машина обзавелась расширенными колесными арками и получила небольшой клиренс. Также заметно, что автомобиль оснащен колесами большой размерности и иными кузовными панелями.

По некоторым данным, движущей силой нового Mercedes-Benz GLA станет агрегат объемом 1,3 литра. В зависимости от комплектации автомобиля, его мощность составит 115-160 л.с. В салоне машины должна появиться продвинутая информационно-развлекательная установка MBUX, визуализирующая изображение на дисплей диагональю 7 или 10 дюймов.


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